GUALTIERI "NEI PRIMI MESI DEL 2020 AVVIEREMO LA RIFORMA DELL'IRPEF"

ROMA (ITALPRESS) - "Nei primi mesi dell'anno nuovo sara' avviata una riforma complessiva dell'Irpef per estendere il beneficio e disegnare un fisco equo, semplice e trasparente". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in audizione presso la Commissione Bilancio. In merito alla manovra, per il ministro "consente al Paese di voltare pagina e incamminarsi su un sentiero virtuoso di crescita, innovazione, stabilita' e coesione sociale". "Ritengo fondamentale sottolineare che la manovra riduce la pressione fiscale rispetto agli andamenti tendenziali dei prossimi anni ma anche rispetto allo scorso anno. Ci sara' una riduzione di 7,1 miliardi della pressione fiscale rispetto all'anno precedente - ha aggiunto Gualtieri -. Sono dei risultati significativi conseguiti con tempi strettissimi, l'esecutivo ha dovuto affrontare in poche settimane la sessione di bilancio". (ITALPRESS). tan/sat/red 19-Dic-19 12:53