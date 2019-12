VISCO "BANKITALIA RESTERÀ UN'ISTITUZIONE AL SERVIZIO DELLO STATO"

ROMA (ITALPRESS) - "La Banca d'Italia era allora, e' e restera' sempre un'istituzione a esclusivo servizio dello Stato". Lo ha detto il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nel corso sella presentazione della docufiction "Giorgio Ambrosoli- Il prezzo del coraggio". "Oggi viviamo in un clima difficile, la situazione economica non e' favorevole, si e' spesso alla ricerca di illusori capri espiatori e i sentimenti di odio che ne derivano e i modelli negativi che emergono, possono portare i nostri ragazzi a pensare che non vi sia piu' spazio per la competenza, per l'integrita' morale e per il senso del dovere", ha sottolineato Visco. (ITALPRESS). tan/sat/red 16-Dic-19 12:40