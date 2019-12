SORTEGGIO CHAMPIONS POSITIVO PER JUVE E ATALANTA, NAPOLI COL BARÇA

NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Sorteggio piu' che positivo per Juventus e Atalanta, e' andata invece male al Napoli. A Nyon sono stati effettuati gli accoppiamenti per gli ottavi di Champions. I bianconeri, fra le teste di serie, hanno pescato l'avversario sulla carta piu' debole, il Lione allenato da Rudi Garcia e che ieri ha perso per un grave infortunio (rottura del crociato) il suo giocatore di maggior talento, Memphis Depay. E' andata bene anche alla Dea, che ha evitato spauracchi come Psg e Liverpool: la banda Gasperini se la vedra' col Valencia, che assieme al Lipsia era forse la squadra piu' abbordabile fra le prime dei gironi. Decisamente sfortunati i partenopei, che sulla propria strada troveranno il Barcellona di Lionel Messi. Questi invece gli altri accoppiamenti: Borussia Dortmund-Psg, Real Madrid-Manchester City, Atletico Madrid-Liverpool, Chelsea-Bayern Monaco, Tottenham-RB Lipsia. Le gare di andata si disputeranno fra il 18, 19, 25 e 26 febbraio, quelle di ritorno il 10, 11, 17 e 18 marzo. Tutte le gare inizieranno alle 21. Primo round in casa per Atalanta e Napoli, la Juve giochera' all'Allianz Stadium il ritorno. (ITALPRESS). glb/red 16-Dic-19 12:30