NEL 2018 AUMENTATA L'EMIGRAZIONE DALL'ITALIA

ROMA (ITALPRESS) - Nel 2018 le emigrazioni dall'Italia sono state 157 mila, in aumento dell'1,2% rispetto al 2017. Di queste, quasi tre su quattro riguardano emigrati italiani (117 mila, +1,9%). Lo rende noto l'Istat. Le iscrizioni anagrafiche dall'estero (immigrazioni) sono circa 332 mila, per la prima volta in calo rispetto all'anno precedente (-3,2%) dopo i costanti incrementi registrati tra 2014 e 2017. Piu' di cinque su sei riguardano cittadini stranieri (286 mila, -5,2%). Il volume della mobilita' interna totale e' di 1 milione 358 mila trasferimenti (+1,8%). Nel 2018 il volume complessivo delle cancellazioni anagrafiche per l'estero e' di 157 mila unita', in aumento dell'1,2% rispetto all'anno precedente. Le emigrazioni dei cittadini italiani sono il 74% del totale (116.732). Se si considera il numero dei rimpatri (iscrizioni anagrafiche dall'estero di cittadini italiani), pari a 46.824, il calcolo del saldo migratorio con l'estero degli italiani (iscrizioni meno cancellazioni anagrafiche) restituisce un valore negativo di 69.908 unita'. Il tasso di emigratorieta' dei cittadini italiani e' pari a 2,1 per 1.000. (ITALPRESS). sat/com 16-Dic-19 16:42