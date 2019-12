LUDOGORETS-INTER E ROMA-GENT NEI SEDICESIMI DI EUROPA LEAGUE

NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Buone notizie dall'urna di Nyon per Inter e Roma in vista dei sedicesimi di Europa League. Il sorteggio ha riservato ai nerazzurri i bulgari del Ludogorets mentre i giallorossi se la vedranno con i belgi del Gent. Le partite di andata si giocheranno giovedi' 20 febbraio, mentre il ritorno e' previsto sette giorni dopo. I nerazzurri giocheranno la gara di ritorno al Meazza mentre la formazione di Fonseca disputera' all'Olimpico il primo atto. Fra gli altri accoppiamenti, spiccano sfide dal sapore di Champions come Bayer Leverkusen-Porto, Olympiacos-Arsenal, Bruges-Manchester United e Shakhtar-Benfica. A completare il quadro Wolverhampton-Espanyol, Sporting Lisbona-Basakshehir, Getafe-Ajax, Copenhagen-Celtic, Apoel Nicosia-Basilea, Cluj-Siviglia, Az Alkmaar-Lask Linz, Eintracht-Salisburgo, Wolfsburg-Malmoe e Rangers-Braga. (ITALPRESS). glb/red 16-Dic-19 13:52