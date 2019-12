"IL PRIMO NATALE", FICARRA E PICONE CONQUISTANO IL BOX OFFICE

ROMA (ITALPRESS) - Partenza con il botto per Il Primo Natale, il film di e con Ficarra e Picone, che nel primo weekend di programmazione con oltre 3 milioni 100 mila euro, si aggiudica il miglior weekend della stagione e il miglior incasso per un film italiano al debutto. "Siamo davvero felici - afferma il duo comico - che in tantissimi abbiano fatto insieme a noi questo viaggio straordinario alla ricerca del vero Natale e, forse, del vero senso dell'essere uomini". Secondo posto per Frozen II - Il segreto di Arendelle con 1 milione 640 mila, terzo L'Immortale con 1 milione 114 mila euro. (ITALPRESS). mgg/com 16-Dic-19 13:47