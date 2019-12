BRINDISI (ITALPRESS) - Sono in corso a Brindisi le operazioni per il disinnesco dell'ordine bellico trovato il due novembre scorso durante i lavori per l'ampliamento di un cinema. Sono 54 mila le persone evacuate a partire dalle 5 di stamattina, piu' della meta' dei residenti. Si tratta dell'evacuazione piu' imponente di una citta' dal dopoguerra a oggi. (ITALPRESS). abr/red 15-Dic-19 10:14