MALTEMPO, 6 FERITI A LAURIA PER IL CROLLO DEL TETTO DI UNA PALESTRA

LAURIA (POTENZA) (ITALPRESS) - Sei persone sono rimaste ferite, tra cui tre in modo grave, per un crollo avvenuto in una palestra di Lauria (Potenza). Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, ieri sera una tromba d'aria ha provocato il distacco di parte della copertura del palazzetto dello sport "Palalberti", che e' finito su una palestra adiacente, con il crollo di una parete e di parte del tetto. Proprio questo crollo ha provocato il ferimento delle sei persone, recuperate dai vigili del fuoco. Sono ancora in corso delle verifiche tecniche per la messa in sicurezza dell'area interessata. (ITALPRESS). sat/com 14-Dic-19 10:18