Gianpiero Lotito confermato alla guida della European Tech Alliance

La European Tech Alliance (EUTA) annuncia ufficialmente la riconferma di Gianpiero Lotito Founder e CEO di FacilityLive, la prima startup per valutazione in Italia, in qualità di Presidente dell’Alleanza, ruolo che ha già ricoperto nel 2019.

EUTA raggruppa i campioni tecnologici europei, come Rovio (Angry Birds), BlaBlaCar, Booking.com, King (Candy Crush), Klarna, Meetic, MyTaxi (FREENOW), Spotify, Zalando e tanti altri. Gianpiero Lotito ha contribuito a fondare l’Alleanza e a lanciarla al Parlamento Europeo a Strasburgo nell’ottobre 2015, sotto gli auspici della Commissione Europea, con l’obiettivo di rappresentare la vera voce europea delle aziende tech in Europa.

Grazie alla proattività che Gianpiero Lotito ha dimostrato rappresentando EUTA in numerosi eventi internazionali di alto livello, incontri bilaterali con le più alte cariche istituzionali, prestigiose roundtable e sui più prestigiosi media globali, il board dell’Alleanza ha sostenuto con forza la ricandidatura del CEO di FacilityLive ufficializzandone stamane la riconferma a Presidente.

Con l'entrata in carica della nuova Commissione, EUTA sarà sempre di più il punto di riferimento delle istituzioni europee e dalla politica a livello nazionale, europeo e internazionale per il dialogo sul futuro dell’industria tecnologica in Europa.



I successi ottenuti nel 2019 tra cui la pubblicazione del “Manifesto” di EUTA Europe’s Tech Vision 5 Years From Now e dello storybook dell’Alleanza, entrambi disponibili sul sito ufficiale http://eutechalliance.eu/, sono solo il punto di partenza per il raggiungimento di più ambiziosi obiettivi per promuovere EUTA come piattaforma di scambio e condivisione delle conoscenze in Europa e nel mondo.



“Fin dal mio primo intervento pubblico fatto al Parlamento Europeo a Bruxelles nel 2014 su invito dell'European Internet Forum – afferma Gianpiero Lotito commentando la rielezione - ho creduto fortemente che l’impegno in UE fosse un passaggio fondamentale per far crescere in Europa un ecosistema digitale veramente europeo. L’opportunità di continuare questo impegno non solo come tecnologo e fondatore di FacilityLive, ma anche come Presidente della più importante Alleanza di tech champion europei mi è sembrata quasi un dovere, oltre che un onore. Sono felice di riconfermare questa presidenza dando modo anche all’Italia di essere rappresentata in Europa con un ruolo di prestigio in questo momento cruciale per la crescita di un’industria digitale in Europa. Il mondo – conclude il Presidente di EUTA - ha bisogno di un'Europa forte nel digitale per l'equilibrio globale.

FacilityLive, fondata da Mariuccia Teroni e Gianpiero Lotito, è già promotrice di Startup Europe Mediterranean (SEMED, www.semed.eu), la piattaforma digitale che connette gli ecosistemi innovativi del Mediterraneo permettendo l’incontro tra investitori, aziende e istituzioni situate nel bacino del Mediterraneo. SEMED è nata in collaborazione con l’iniziativa Startup Europe della Commissione Europea, con il patrocinio della Commissaria Mariya Gabriel, il riconoscimento politico da parte del Parlamento Europeo in una sua risoluzione votata in seduta plenaria lo scorso marzo. Il recente riconoscimento congiunto della Commissione Europea con l’Unione per il Mediterraneo e rappresentanti di tutti i paesi delle due sponde del Mediterraneo, rafforzano ulteriormente il posizionamento di FacilityLive a livello europeo come azienda innovatrice, per la costruzione di un modello europeo dell’innovazione.

FacilityLive è oggi una delle startup europee più conosciute in Europa e l’italiana con la valutazione più alta (225mln di euro). Con brevetti in 46 Paesi, una forte componente innovativa – un cambio di paradigma nel rapporto uomo-macchina e nell’accesso alle informazioni – è definita dai media globali come la European Search Platform. Blue chip come Accenture e Vodafone, centri di ricerca come STFC in Inghilterra, grandi eventi come il G7 Italy 2017 ne hanno sancito il valore a livello assoluto. L'ingresso come prima azienda non britannica ad essere ammessa all’ELITE Programme della Borsa di Londra, l’attenzione di media globali e la presenza in eventi istituzionali e di settore internazionali, ne hanno fatto un “trailblazer” per le startup italiane ed europee.