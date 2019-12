Al via le installazioni di NexMeter, il nuovo contatore di Hera

Si chiama NexMeter il nuovo contatore gas 4.0 ideato dal Gruppo Hera ed è un dispositivo che, grazie alle sue dotazioni tecnologiche e alle funzionalità all’avanguardia, già pensa al futuro con due obiettivi primari: garantire la massima sicurezza e ridurre consumi migliorando, così, le performance ambientali ed economiche dei tradizionali contatori.

Presentato solo poche settimane fa a Parigi nella prestigiosa vetrina dell’European Utility Week 2019, la più importante fiera del settore, ora NexMeter è pronto ad entrare nelle case degli utenti serviti dalle due principali società di distribuzione gas del Gruppo Hera, Inrete Distribuzione Energia (in Emilia-Romagna) e AcegasApsAmga (nel Triveneto).

I primi ad adottare il nuovo NexMeter saranno i cittadini di Ferrara, dove entro il primo semestre del 2020 verranno installati 6.000 di questi dispositivi. Nella seconda metà del prossimo anno continueranno le installazioni nella città estense, e ad esse si affiancheranno quelle previste per Modena e Udine. L’obiettivo è arrivare a collocare 300.000 unità entro la fine del triennio. Un piano ambizioso, per concretizzare il quale il Gruppo Hera ha già stanziato 45 milioni di euro, anche considerando il lungo processo di ricerca che ha portato allo sviluppo di NexMeter.

L’innovativo misuratore deriva, infatti, dall’esperienza della multiutility, una delle maggiori in Italia, e dell’applicazione del suo know-how nella gestione del servizio di distribuzione gas. È il frutto anche di una chiara visione strategica improntata all’innovazione, portata avanti con partner scelti tra le imprese più qualificate a livello nazionale e internazionale: Panasonic, multinazionale nipponica leader mondiale nella produzione di prodotti e componenti elettronici, e Pietro Fiorentini, azienda italiana leader di mercato nella realizzazione di prodotti e servizi per tutta la filiera del gas naturale.

Un “mini computer”, campione di innovazione e sicurezza

NexMeter è molto più di un contatore gas: è un “piccolo computer” che supera le proprietà degli altri apparecchi presenti oggi sul mercato. È dotato di un’evoluta tecnologia – per la prima volta già racchiusa all’interno dello stesso apparecchio e basata su algoritmi, sensori e ultrasuoni – con caratteristiche di assoluta precisione, in grado di offrire funzioni avanzate di sicurezza, un aspetto di fondamentale importanza nel servizio gas.

Gli appositi dispositivi di monitoraggio e allerta di cui è dotato, che saranno attivi in un secondo momento al termine della fase sperimentale, potranno consentire, infatti, di prevenire incidenti in numerose condizioni, fornendo maggiori tutele a edifici e cittadini, sulla falsariga del funzionamento dei dispositivi “salvavita” elettrici.

Ad esempio, la regolarità dell’impianto potrà essere controllata attraverso la verifica costante della pressione di fornitura e di rete, segnalandone immediatamente eccessi o cadute. L’apparecchio sarà così in grado di rilevare tutte le fuoriuscite di gas – non solo le perdite immediate e di vasta portata, per rotture o atti volontari, ma anche le fughe piccole e continuative di cui il cliente potrebbe non accorgersi immediatamente – e potrà quindi interrompere la fornitura in caso di irregolarità, mettendo in sicurezza il sistema. Inoltre, sarà capace di intercettare in tempo reale le scosse in caso di eventi sismici, anche in questo caso sospendendo l’erogazione del gas e agendo quindi in direzione di una maggiore sicurezza.

Un dialogo in tempo reale tra contatore, sistemi di controllo e utenti

Nel corso del prossimo anno saranno anche attivate progressivamente le funzioni di sicurezza. Oltre infatti a inviare le ordinarie e periodiche segnalazioni rispetto ai consumi effettuati come gli altri smart meter gas, in caso di emergenze NexMeter sarà in grado di attivarsi per contattare immediatamente il telecontrollo centralizzato del Gruppo a Forlì, un polo tecnologico all’avanguardia, tra i maggiori in Europa, che monitora in tempo reale reti e impianti della multiutility su tutto il territorio. A sua volta il telecontrollo, se dispone di un recapito certo dell’utente, provvederà a inviargli una segnalazione di allerta. In ogni caso lo stato può essere visualizzato e tenuto sotto controllo dagli stessi clienti attraverso il display del contatore, grazie a un’interfaccia semplice e immediata.

NexMeter è “amico” dell’ambiente

Non solo “intelligente” e preciso, ma anche un alleato green per dare un taglio alla spesa per i consumi. Grazie alla capacità di intercettare e segnalare agli utenti anche le piccole fughe di gas, NexMeter aiuta infatti a contenere i costi in bolletta.

Determina, inoltre, benefici sull’ambiente, promuovendo un uso intelligente dell’energia e favorendo un uso razionale delle risorse. L’eliminazione delle perdite, infatti, riduce in parallelo le dispersioni di metano, a loro volta altamente inquinanti, mentre l’intero processo di ottimizzazione della gestione della rete gas incide positivamente sul rendimento e sulle emissioni degli apparecchi utilizzatori, a partire dalle caldaie. NexMeter – oltre ad essere completamente compatibile con tutti i tipi di reti e impianti – è già predisposto anche per i sistemi del futuro a “clean gas”, come il biometano.

Senza contare che è il primo contatore realizzato con materiali che contengono plastica riciclata, in linea con l’attenzione che la multiutility presta da sempre all’ambiente e all’economia circolare. E proprio in questa direzione, Hera è stata la prima realtà in Italia a introdurre l’utilizzo di materie plastiche riciclate nelle tubazioni delle proprie reti.

Un progetto di valore

Le caratteristiche di NexMeter si inseriscono nelle linee di intervento identificate nel quadro strategico 2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Si tratta di obiettivi sfidanti in tema di innovazione, sicurezza e attenzione all’ambiente sui quali il regolatore italiano orienta l’impegno delle aziende di settore. La presentazione di NexMeter conferma che il Gruppo Hera sa accogliere e tradurre prontamente tali spunti sfruttando la capacità innovativa e la professionalità dei suoi lavoratori.

“Con NexMeter – afferma Stefano Venier, Amministratore Delegato del Gruppo Hera – portiamo una ventata di innovazione in un business, quello della distribuzione del gas, ancora molto tradizionale. Per svilupparlo al meglio, abbiamo unito la nostra profonda esperienza nel settore della distribuzione gas con le competenze dei partner più qualificati a livello nazionale e internazionale. Del resto, l’innovazione rappresenta una delle priorità della nostra strategia, sostenuta da un impegno economico importante, per oltre 380 milioni di euro nell’arco dei 5 anni del nostro ultimo Piano industriale. È con iniziative come questa, infatti, che il Gruppo Hera realizza la propria missione, rispondendo già oggi con la tecnologia del futuro ai bisogni di sicurezza e qualità dei cittadini e del territorio. Tutto questo, senza prescindere mai dall’attenzione all’ambiente: il nostro contatore promuove infatti un uso intelligente dell’energia e un uso efficiente delle risorse, che rappresentano proprio due dei driver in cui il Gruppo Hera ha fissato il proprio impegno per la sostenibilità”.