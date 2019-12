Welfare: talenti in fuga, così secondo Inaz i capi del personale devono trattenerli

Il welfare incalza lo smart working come prima priorità tra le iniziative da introdurre in ambito hr, con il 60% contro il 64%. È un dato che conferma come il tema dell'engagement dei lavoratori sia sempre più importante nelle strategie delle risorse umane: i manager hr non si devono più preoccupare solo del reclutamento dei migliori talenti, ma anche sul come convincerli a restare in azienda, visto che la mobilità è cresciuta esponenzialmente. Per questo è necessaria una particolare attenzione verso le esigenze di flessibilità e, appunto, di welfare, proprie delle nuove generazioni di lavoratori qualificati. Sono fatti che emergono chiaramente dalle interviste a oltre 100 direttori risorse umane di aziende italiane interpellati per la ricerca 'Future of work and hr tech 2020' realizzata da Business International, divisione Fiera Milano Media - Gruppo Fiera Milano, e Osservatorio Imprese Lavoro Inaz, curata da Fabrizio Lepri, docente di Ingegneria Gestionale presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Un’analisi che delinea le priorità delle aziende, le maggiori aree di investimento in ambito risorse umane, gli obiettivi e le competenze richieste, e presenta inoltre un focus sulla gestione del talent management e dei piani di successione nelle imprese. «I cambiamenti che i Millennial e i giovani della Generazione Z portano nel mondo del lavoro", spiega Linda Gilli, presidente e amministratore delegato di Inaz. «Se l'anno scorso il principale tema emerso dalla ricerca era quello della digitalizzazione, quest'anno a essere sotto i riflettori sono i cambiamenti che i Millennial e i giovani della Generazione Z portano nel mondo del lavoro» spiega Linda Gilli, presidente e amministratore delegato di Inaz, «Le imprese infatti devono confrontarsi sempre di più con richieste quali un migliore equilibrio fra vita personale e lavorativa, maggiore attenzione alla diversity, necessità di strumenti di lavoro e collaborazione basati su web e cloud, nuove piattaforme per il welfare, percorsi di life-long learning e metodi migliori per valutare, riconoscere e valorizzare le competenze». La ricerca mette in evidenza una debolezza tipica del sistema economico italiano: l’insufficiente utilizzo dei dati a disposizione, che invece sarebbero estremamente preziosi. Alla domanda su come vengono prese le decisioni critiche in questo ambito, infatti, solo il 7% degli intervistati risponde che in azienda vengono utilizzati in modo sistematico e strutturato i dati relativi alla performance e al potenziale. Decisioni strategiche, dunque, vengono spesso prese in modo molto soggettivo e senza un lavoro di analisi sui dati. «È qui che emerge il ruolo chiave che la funzione hr deve assumere nell'accompagnare i manager di linea, ruolo che deve essere supportato con dati il più possibile oggettivi e con la conoscenza approfondita dei collaboratori», sottolinea Gilli, «Chi si occupa di hr è chiamato a trovare il giusto equilibrio tra tecnologia e persone, per uno sviluppo armonioso dell'azienda. In Inaz sappiamo bene che rendere fluidi i processi, abilitare la collaborazione in ogni sua forma, navigare i dati e trarne indicazioni strategiche, mettere a disposizione strumenti che supportano lo smartworking e la conciliazione vita-lavoro sono tutte leve importantissime per favorire engagement, motivare, stimolare i collaboratori» aggiunge il presidente e amministratore delegato di Inaz.