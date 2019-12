War Games è diventato realtà con la cyber guerra tra Usa e Cina

Nel 1983 usciva nelle sale cinematografiche War Games, un film di enorme successo che preconizzava l’informatica e un primordiale web come terreni di scontro delle guerre prossime e venture. 36 anni dopo, per la profezia sembra essere giunto il momento di avverarsi definitivamente. Le schermaglie, in realtà, erano iniziate già da parecchio tempo: hacker capaci di bloccare ospedali, richieste di riscatto che paralizzano grandi aziende. Ma è di questi giorni una notizia che alza ulteriormente l’asticella dello scontro: la Cina vuole diventare tecnologicamente autosufficiente. Tradotto, secondo il Financial Times Pechino potrebbe sostituire tra i 20 e i 30 milioni di dispositivi hardware – soprattutto americani – con quelli autoctoni. Il dettaglio non è banale: Lenovo, che ha rilevato la divisione Ibm computer, è diventata lo scorso anno la prima produttrice mondiale di pc. Ora l’idea cinese di una completa sostituzione dell’hardware pubblico sarebbe un ulteriore schiaffo agli Stati Uniti. Che, c’è da scommetterci, non aspetteranno molto prima di trovare una contro-offensiva, dopo l’attacco frontale a Huawei estromessa dal Google Play Store.

Secondo il Financial Times, tra il 2020 e il 2022 le agenzie governative e gli uffici pubblici cinesi sostituiranno i macchinari a ritmo sostenuto: 30% il prossimo anno, 50% quello successivo e 20% tra tre. Il che potrebbe essere una pessima notizia, di rimbalzo, anche per l’Europa. Arriverà il momento in cui i Paesi del Vecchio Continente dovranno scegliere da che parte stare, perché Cina e Stati Uniti non hanno nemmeno più intenzione di nascondere la loro idea di prendersi il monopolio sulla tecnologia. E quindi: Facebook o WeChat? Youtube o TikTok? Amazon o Alibaba? Il tutto mentre si moltiplicano le sperimentazioni, soprattutto in Cina, su nuove criptovalute che possano sostituire il denaro contante e i tradizionali circuiti di carte di credito (tendenzialmente americane), per un futuro, sempre più vicino, in cui Cina e Usa consumeranno la definitiva scissione. E chissà se, per allora, ai turisti che arriveranno negli aeroporti di Shanghai o New York, più che il passaporto verrà chiesto il social network preferito…