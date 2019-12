Slack, la chat applicata al lavoro vince ma non convince

La chat per la messaggistica professionale Slack è andata bene in Borsa, negli Usa, perché i suoi risultati economici hanno superato le previsioni eppure gli investitori non sono ottimisti sul suo futuro. L’azienda a settembre, ha pubblicato una brutta previsione per il terzo trimestre. Che ha poi migliorato, rispetto alle perdite da 8 centesimi che gli analisti avevano previsto. Ma questo non è stato sufficiente a soddisfare gli investitori concentratisi sulle previsioni aggiornate di Slack. L'azienda ha detto che le perdite per il trimestre corrente potrebbero essere superiori al previsto: prevede di spendere oltre la metà del suo fatturato in vendite e marketing. Un colpevole può essere la piattaforma Microsoft's Teams, che ha circa il doppio degli utenti rispetto a Slack nonostante il lancio quattro anni dopo. Questo è in gran parte grazie alla scala di Microsoft: Teams è incluso gratuitamente per gli abbonati alla sua suite di prodotti Office. Slack potrebbe trovare ancora più difficile competere con il gigante della tecnologia con il passare del tempo - nella tecnologia, la bilancia può contare molto. Un'altra azienda che lotta per compiacere gli investitori azionari è Twitter: dopo aver goduto di una rinascita all'inizio di quest'anno, le sue azioni sono diminuite del 30% da settembre.