Premio Demattè, un’edizionerecord all’insegna di estero ed Esg

Ambienta, Advent International, Bain Capital Private Equity (Europe) Charme Capital Partners, Clessidra, Mandarin Advisory, P101, sono i vincitori della edizione 2019 del Premio Claudio Dematté Private Equity of the Year®

 Categoria Early Stage: P101 SGR per l’operazione Viralize;

 Categoria Expansion: Mandarin Advisory per l’operazione Marval;

 Categoria Buy Out: Ambienta SGR per l’operazione Lakesight Technologies/Tattile

 Categoria Buy Out- Premio speciale Big Buy Out e Ipo: Advent International, Bain Capital Private Equity (Europe) e Clessidra SGR per l’operazione Nexi

 Menzione speciale attrazione internazionale: Charme Capital Partners SGR per l’operazione Igenomix

I vincitori della sedicesima edizione del Premio sono stati premiati durante la cerimonia che si è tenuta presso la sala delle polene del Museo della scienza e della tecnologia. Il premio è promosso da AIFI e Intesa Sanpaolo, con il supporto di EY, e in collaborazione con Corriere della Sera, Gruppo 24 Ore, SDA Bocconi e Borsa Italiana.

I nomi dei premiati sono stati votati da una giuria composta da professionisti di altissimo livello appartenenti al mondo istituzionale, imprenditoriale e accademico, all’interno di una rosa di 25 operazioni finaliste, precedentemente selezionate tra le società che hanno generato il disinvestimento dell’operazione tra il primo agosto 2018 e il 31 luglio 2019.

“Quest’anno abbiamo avuto un record di candidature, ben 25 operazioni che sono contraddistinte per la valorizzazione delle target, la loro internazionalizzazione e l’attenzione ai principi Esg – ha dichiarato Innocenzo Cipolletta, Presidente di AIFI – L’attività dei fondi punta infatti su questi obiettivi per far crescere le imprese in portafoglio, restituendole al mercato più solide e capaci di affrontare le sfide di un sistema globale altamente concorrenziale”.

“Mi congratulo con i vincitori del Premio Demattè, imprese eccellenti che potranno ricevere lo slancio necessario per accelerare la crescita. I fondi possono investire in diversi momenti della vita di un’azienda, dalle prime fasi fino all’espansione, ma sempre con l’obiettivo di aumentarne la capacità di creare valore e sviluppo. Intesa Sanpaolo è la Banca dell’economia reale e lavora quotidianamente per mettere le imprese in condizione di crescere e competere al meglio sui mercati internazionali, in piena coerenza quindi con gli obiettivi del Premio”, ha dichiarato Gian Maria Gros-Pietro, presidente Intesa Sanpaolo.