POPOLARE BARI COMMISSARIATA, CDM "GARANZIE A TUTELA RISPARMIATORI"

ROMA (ITALPRESS) - La Banca d'Italia ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo della Banca Popolare di Bari e ha deliberato la sottoposizione della Banca stessa alla procedura di amministrazione straordinaria. Sono stati nominati Enrico Ajello e Antonio Blandini commissari straordinari e Livia Casale, Francesco Fioretto e Andrea Grosso componenti del comitato di sorveglianza. In serata si e' svolto un Consiglio dei Ministri per informare il Governo sulle decisioni adottate da Banca d'Italia. Dopo un'ampia discussione, il Consiglio dei Ministri ha espresso la determinazione "ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire la piena tutela degli interessi dei risparmiatori e a rafforzare il sistema creditizio a beneficio del sistema produttivo del Sud, in maniera pienamente compatibile con le azioni di responsabilita' volte ad accertare le ragioni che hanno condotto al commissariamento della Banca". (ITALPRESS). pc/com 13-Dic-19 23:04