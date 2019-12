Morgan Stanley come Unicredit,scure su 1500 dipendenti

Morgan Stanley - una delle più grandi banche d'investimento del mondo – imita Unicredit e taglia con l’accetta il suo organico: via 1.500 dipendenti in tutto il mondo. I tagli ai posti di lavoro - che avranno un impatto soprattutto sulla tecnologia, le operazioni e le divisioni commerciali - fanno parte di una spinta all'efficienza di fine anno da parte della banca. Non è una grande sorpresa: Morgan Stanley si trova attualmente nel bel mezzo di un crollo dei ricavi commerciali che dura da anni, mentre la sua attività si sposta sempre più spesso dall'"uomo" vecchio stile verso le piattaforme digitali.

Morgan Stanley si aspetta che i costi derivanti da questi tagli di posti di lavoro - dall'indennità di licenziamento alla riorganizzazione aziendale - influiscano sui suoi guadagni tra i 150 e i 200 milioni di dollari. Ma almeno la banca saprà da dove provengono questi costi: l'azienda è stata recentemente sotto i riflettori dopo che alcuni dei suoi trader hanno nascosto fino a 140 milioni di dollari di perdite commerciali. In generale, i tagli ai posti di lavoro delle banche di investimento potrebbero essere una buona cosa per gli investitori nel lungo periodo, in quanto dovrebbero rendere le banche più efficienti e, a loro volta, più redditizie. Questo potrebbe essere il motivo per cui un gruppo delle maggiori società finanziarie statunitensi ha raggiunto il livello più alto dal 2007 la scorsa settimana, dopo essere salito di oltre il 25% quest'anno.

Martedì scorso gli investitori hanno ricevuto un blunt promemoria che anche le banche d'investimento europee sono in difficoltà, con la Deutsche Bank che ha dimezzato il suo obiettivo di crescita del fatturato per i prossimi tre anni. L'azienda incolpa i tassi d'interesse estremamente bassi e i costi elevati di una revisione strategica che include anche tagli di posti di lavoro. 18.000, per la precisione.