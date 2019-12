Merck e Sanofi, due big del farmaco uniti contro il cancro

Due gigantesche aziende farmaceutiche - la statunitense Merck e la francese Sanofi - hanno dato vita a una serie di piccole aziende biotecnologiche focalizzate sul cancro, spendendo in totale più di 5 miliardi di dollari. L'invecchiamento della popolazione significa che il trattamento del cancro è destinato ad essere un mercato in piena espansione per molti anni a venire - e diverse aziende biotecnologiche stanno debitamente esplorando nuovi farmaci antitumorali. Gli investitori ci credono. Merck ha annunciato il suo acquisto di ArQule per quasi 3 miliardi di dollari, pagando più del doppio del valore delle sue azioni venerdì, e Sanofi ha detto che avrebbe acquistato Synthorx per triplicare il valore delle sue azioni la scorsa settimana, sgranando 2,5 miliardi di dollari.

Con l'aumento dell'aspettativa di vita, si prevede che le diagnosi di cancro aumenteranno del 60% entro il 2040, creando nuovi grandi mercati in cui le aziende farmaceutiche potranno crescere soprattutto perché i pazienti diventano resistenti ai trattamenti esistenti. L'acquisto di aziende che sviluppano trattamenti antitumorali, quindi, è diventato sempre più popolare tra i titani farmaceutici di tutto il mondo - i farmaci di successo possono portare milioni se non miliardi di nuove entrate e profitti, soprattutto se i prezzi dei farmaci continuano ad aumentare.