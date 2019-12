GRETA THUNBERG A TORINO "LA PROSSIMA DECADE DECIDERÀ IL NOSTRO FUTURO"

TORINO (ITALPRESS) - "Siete con me?". Greta Thunberg ha rivolto questa domanda alle migliaia di giovani che la ascoltavano in piazza Castello a Torino. "Sono orgogliosa di essere qui, grazie per essere venuti - ha detto - Non possiamo piu' dare per scontato il domani, noi giovani vivremo quel domani. In meno di tre settimane entreremo in una nuova decade, che decidera' il nostro futuro. Cosa faremo o non faremo cambiera' il futuro. Dobbiamo assicurarci che il 2020 sia l'anno dell'azione" ha chiarito, invitando tutti i presenti a darsi da fare. Poi tutti insieme hanno cantato un versione "gretizzata" di 'Bella ciao' prima di un selfie di gruppo con le braccia alzate. (ITALPRESS). jp/mgg/red 13-Dic-19 18:08