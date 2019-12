IMMIGRAZIONE: "SBARCHI FANTASMA", OPERAZIONE TRA ITALIA E GRECIA

ROMA (ITALPRESS) - Operazione tra Italia e Grecia contro il traffico di migranti. La Guardia di Finanza di Lecce e gli uomini del Servizio Centrale Investigazione Criminalita' Organizzata di Roma delle Fiamme Gialle, insieme a Polizia e Guardia Costiera sono stati impegnati in una vasta operazione nel Salento e in Grecia. Tredici gli indagati, 7 in Italia e 6 in Grecia. Le indagini, durate un anno, hanno dimostrato l'esistenza di due cellule criminali specializzate nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, una italiana e una greca, in costante collegamento tra loro, che avrebbero permesso negli ultimi mesi l'arrivo in Italia di centinaia di migranti che avrebbero pagando per la traversata la cifra di almeno 6 mila euro a testa. Si tratta dei cosiddetti "sbarchi fantasma" a cui i militari della Guardia di Finanza di Lecce avrebbero adesso attribuito un'identita', ricostruendo minuziosamente ogni passaggio della "merce" tra trafficanti, scafisti e reclutatori. (ITALPRESS). abr/com 12-Dic-19 10:03