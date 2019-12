Economy premia l'inclusività

Per la creazione di una cultura inclusiva le aziende più illuminate hanno ideato programmi e iniziative volti alla valorizzazione delle differenze che permettano ad ognuno di essere se stesso e dare il meglio di sé.

Gli Economy Inclusion Awards, un evento prodotto dagli Stati Generali Mondo del Lavoro e dalla nostra testata, premierà il 16 dicembre a Milano i progetti di inclusione realizzati dalle aziende con l’obiettivo di far convivere etica e business. Ovvero le iniziative sulla Diversity&Inclusion di brand che hanno dimostrato maggior impegno nella responsabilità sociale d’impresa, abbattendo le discriminazioni su età, disabilità, genere ed etnia, e trasformandole in fattori di unione e dialogo.

La kermesse è in programma lunedì 16 dicembre presso l’Auditorium Bosch in via Marco Antonio Colonna 35 a Milano. I lettori che desiderano partecipare all’evento potranno richiedere il pass di invito alla seguente email:info@economymag.com



PROGRAMMA

15:00 - 16:30

Presentazioni di best practice aziendali

16:30 - 17:00

Networking time

17:00 - 18:00

Talk su progetti e sviluppi Diversity & Inclusion e consegna Economy Inclusion Awards 2019