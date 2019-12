LEWIS CAPALDI OSPITE AL FESTIVAL DI SANREMO

MILANO (ITALPRESS) - E' Lewis Capaldi il primo artista internazionale annunciato come ospite del prossimo Festival di Sanremo. Da venerdi' sara' in radio il nuovo singolo "Before You Go". Capaldi e' un ventenne scozzese passato in poco tempo dal cantare nei pub dietro casa ad incendiare i palchi di tutta Europa. Il suo disco di debutto "Divinely Uninspired To A Hellish Extent" (di cui e' ora disponibile una versione extended con tre brani inediti), e' il piu' venduto in Gran Bretagna nel 2019 e ad oggi ha superato quota 1.5 milioni di copie nel mondo e 2.6 miliardi di stream. A dare il via a questo successo mondiale il singolo "Someone You Loved", n.1 in UK per 7 settimane consecutive e' disco di platino in 20 paesi. (ITALPRESS). mgg/com 11-Dic-19 12:10