Firmata la convenzione tra Fondazione Lavoro e Quanta

Fondazione Lavoro e Quanta S.p.A. hanno siglato oggi una convenzione che consentirà ai Consulenti del Lavoro di proporre la somministrazione di lavoro temporaneo come alternativa ad altre forme di assunzione, nel rispetto della normativa e delle direttive europee. A ratificare la partnership, una firma apposta in calce al documento e la rituale stretta di mano tra Vincenzo Silvestri, Presidente di Fondazione Lavoro, e Carlo Scatturin, vice Presidente e Country Manager di Quanta, a margine del Convegno a tema “Contratto a tempo determinato e somministrazione”, che si è tenuto presso la sede milanese di Quanta.

“La nostra rete di Consulenti - ha dichiarato Vincenzo Silvestri - ha ora un’opportunità in più per allargare la filiera e offrire ai propri clienti uno strumento importante in aggiunta a quelli tradizionali di intermediazione. È un valore aggiunto, un’utile sinergia che risponde alle esigenze di flessibilità del mercato”.

“Si tratta - ha aggiunto Carlo Scatturin - di mettere a fattore comune le esperienze di chi opera nel mercato del lavoro con l’obiettivo di ridurre la distanza tra domanda e offerta. Agenzia per il lavoro e Consulenti sono soggetti per natura vicini alle imprese: l’intento comune è di generare valore, adattandosi al complesso e mutevole contesto normativo”.

In sostanza, Quanta proporrà il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo ai clienti presentati dai Consulenti del Lavoro e contribuirà alla promozione della convenzione mettendo a disposizione il proprio know- how a supporto dell'accordo. La Fondazione Consulenti per il Lavoro è l'Agenzia per il Lavoro del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. È presente su tutto il territorio nazionale per il tramite dei Consulenti del Lavoro "delegati" che ne costituiscono sedi operative, talvolta anche differenziate per tipologie di servizi. Oggi più che mai la qualità delle risorse umane è il valore principale che permette di vincere la sfida con il mercato del lavoro, in continua trasformazione sia dal punto di vista normativo che sociale ed economico. Per tali motivi la Fondazione Consulenti per il Lavoro pone al centro del suo operato la risorsa umana accompagnandola, attraverso percorsi personalizzati, nella ricerca attiva del lavoro.