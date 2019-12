ARRIVA L'UFFICIALITÀ, GATTUSO NUOVO ALLENATORE DEL NAPOLI

NAPOLI (ITALPRESS) - Gennaro Gattuso e' il nuovo allenatore del Napoli. Lo ha ufficializzato il club azzurro. L'ex centrocampista, campione del mondo nel 2006, prende il posto di Carlo Ancelotti, esonerato ieri dopo la vittoria per 4-0 sul Genk e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Originario di Corigliano Calabro, classe '78, Gattuso e' alla quinta esperienza in panchina dopo Sion, Palermo, Ofi Creta, Pisa e Milan, lasciato al termine della scorsa stagione dopo aver raccolto in due anni un sesto e un quinto posto oltre a una finale di Coppa Italia e un ottavo di Europa League. "Ringhio", che debuttera' sulla panchina dei partenopei sabato al San Paolo, nella sfida delle 18 col Parma, raccoglie una squadra che in campionato ha collezionato 21 punti in 15 giornate, occupando attualmente il settimo posto proprio assieme ai ducali, a -17 dalla capolista Inter e a -8 da quella quarta piazza che vale il pass per la prossima Champions. Con l'avvicendamento fra Ancelotti e Gattuso, inoltre, salgono a sette i cambi in panchina in serie A: in precedenza era toccato a Milan (Pioli per Giampaolo), Sampdoria (Ranieri per Di Francesco), Genoa (Thiago Motta per Andreazzoli), Udinese (Gotti per Tudor) e due volte Brescia (Corini esonerato e poi richiamato al posto di Grosso). (ITALPRESS). glb/red 11-Dic-19 13:37