POKER AL GENK, NAPOLI QUALIFICATO PER GLI OTTAVI DI CHAMPIONS

NAPOLI (ITALPRESS) - Il Napoli batte il Genk e conquista l'accesso agli ottavi di finale della Champions League 2019-20 come seconda forza del girone dietro al Liverpool. Nell'ultima partita della fase a gruppi, i ragazzi di Carlo Ancelotti sconfiggono la formazione belga con un netto 4-0 grazie alla tripletta di Arkadiusz Milik e al gol di Dries Mertens. Vantaggio dei partenopei al 3' grazie a un errore dell'esordiente Vandevoordt, portiere avversario, che regala il pallone al polacco che a porta sguarnita insacca facilmente. Poi al 26' arriva il raddoppio con un piattone col destro su assist di Di Lorenzo. Tripletta del polacco ricamata con il gol su calcio di rigore al 38' e dagli 11 metri arriva anche il poker calato da Mertens al 74'. Il Napoli torna a vincere e interrompe l'astinenza lunga nove partite consecutive tra campionato e Champions League (ultimo successo il 23 ottobre). Ma a causa della vittoria del Liverpool sul Salisburgo, i partenopei chiudono in seconda posizione a quota 12 punti, a -1 proprio dai Reds. Da annotare, nell'intervallo del match odierno, l'omaggio del San Paolo per Marek Hamsik, ex capitano dei partenopei premiato per i 12 anni in azzurro. (ITALPRESS). spf/glb/red 10-Dic-19 20:49