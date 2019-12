OROSCOPO, ECCO I 5 SEGNI PIÙ FORTUNATI DEL 2020

ROMA (ITALPRESS) - Quando si arriva a fine dicembre e' inevitabile iniziare a pensare ai buoni propositi e soprattutto alle aspettative per l'anno nuovo. Veepee, creatore e leader delle vendite evento online, rivela i 5 segni zodiacali piu' fortunati dell'anno e la loro propensione verso design, moda e tendenze. Una guida realizzata in collaborazione con il celebre astrologo Jupiter che ha stilato la "top five" dell'Oroscopo, insieme ai suggerimenti di regalo perfetto da donare (o donarsi) … perche' chi inizia l'anno con un pizzico di WOW, non puo' che continuarlo in bellezza. 5^ - Ariete: un anno di sudate conquiste In quinta posizione l'Ariete che, per i primi mesi dell'anno, potra' riposarsi e godersi i frutti della sua scalata. A partire da luglio, pero', Marte entrera' nel suo Segno e ci rimarra' ben 6 mesi, decretando una nuova guerra su tutti i campi. Una battaglia che sara' vinta senza prigionieri e che vedra' gli Ariete chiudere in bellezza il loro percorso e raggiungere la meta prefissata. L'Ariete e' spregiudicato, non conosce la paura e, anzi, si diverte a cimentarsi in sfide e a infilarsi in situazioni rischiose; per questo ama molto fare sport, anche estremo … Veepee, per gli Ariete, suggerisce una serie di accessori da sci, perfetti per volare sulla neve e sentire scorrere l'energia nelle vene, mantenendo sempre un look impeccabile! 4^ - Toro: il 2020 sara' l'anno della svolta Il Toro sara' sconvolto, in senso positivo, dall'imprevedibile Urano. Solitamente un po' pigro e non super-veloce quando si tratta di prendere decisioni importanti, trovera' in questo 2020 tutti gli stimoli per partire a mille! Sara' come andare sulle montagne russe: un concentrato di adrenalina e felicita'! Soprattutto nei legami si prevedono forti cambiamenti con nuove persone che entreranno in gioco e rapporti gia' consolidati che si vivacizzeranno. I Toro hanno classe: sono dei veri food-lovers, amano spendere del tempo per i propri outfit che devono sempre stupire e sono alla ricerca del benessere a 360°. Per un concentrato di stile come i Toro, Veepee non poteva che presentare proposte da veri gourmet, insieme a accessori must-have e a beauty tips per iniziare il 2020 sempre piu' splendenti! 3^ - Vergine: lavoro e amore al top La Vergine, per i vari trigoni astrali, godra' di un ottimo periodo sotto i punti di vista piu' importanti. Iniziando dal lavoro, assisteremo a grandi sviluppi che la porteranno a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati e a vivere successi inattesi. Anche la sfera degli affetti non sara' da meno: finalmente potra' legarsi a qualcuno e vivere una storia coinvolgente. La vergine e' un ottimo comunicatore, per via di Mercurio dominante, quindi tutto cio' che puo' aiutarla a raccontarsi al meglio, con l'entusiasmo e la passione che la contraddistinguono, e' il regalo ideale! Seguendo questi input, Veepee suggerisce idee per liberare la creativita' della Vergine, come set da scrittura o gioielli davvero particolari; in previsione dell'amore che si affaccia all'orizzonte, poi, delle proposte divertenti e glamour. 2^ - Cancro: positivita' alle stelle! Anche il Cancro risentira' in modo molto positivo dell'effetto fortissimo di Giove. Per questo Segno il 2020 iniziera' a pieno regime, con l'umore alle stelle e una grande positivita' che lo fara' sentire al centro del mondo. I Cancro, romantici e amanti della famiglia, riverseranno molte delle loro inesauribili energie positive nella casa, dedicandovi molte ore per renderla il piu' accogliente possibile. Perfette, quindi, idee di arredo per rendere la casa ancora piu' originale ma anche dei capi di abbigliamento che li aiutino a mettere in risalto i propri punti di forza. Veepee, per i Cancro, propone dei pezzi di design divertenti e dai colori accesi e delle proposte per affrontare la stagione piu' fredda senza mai perdere il proprio stile! 1^ - Capricorno, il segno piu' fortunato del 2020: lavoro e amicizia a gonfie vele In cima alla classifica troviamo il Capricorno, con Giove che entra nel Segno. Giove impiega ben 12 anni e mezzo per fare il giro completo intorno allo Zodiaco; finalmente e' anche il turno del Capricorno che nel 2020 avra' anche Saturno dalla sua parte, a proteggerlo! Una combinazione esplosiva che fara' si' che il lavoro vada a gonfie vele, con grandi soddisfazioni personali e riconoscimenti anche da parte dei colleghi che riporranno molta fiducia nei Capricorno. Anche l'amicizia sara' una nota decisamente positiva con una vita sociale attiva, serena e divertente. Il Capricorno deve poter esprimere la sua personalita', specialmente in questo 2020 che lo vedra' protagonista! Per questo ama molto gli accessori ma anche i pezzi d'arte … tutte idee che lo aiutano a distinguersi. Per loro, Veepee ha pensato ad accessori e gioielli semplici ma di sicuro effetto e a quadri e sculture da veri collezionisti! (ITALPRESS). abr/com 10-Dic-19 13:36