La psicologia del fallendo/ Seconda e ultima parte

Qui la prima parte

Dando per scontate (per i tecnici del settore) le competenze che servono in simili situazioni, è opportuno chiedersi, quali siano le domande che l’imprenditore si deve porre o quelle che devono porsi coloro che devono intervenire a risolvere la crisi aziendale.

Ad esempio: il business aziendale funziona ancora? Quali sono le operazioni urgenti da cui partire? Quali devono essere le fasi del Piano di Rilancio? Quali sono le difficoltà o le resistenze che esistono nella fase di rilancio del business?

Quasi sempre, alle suddette domande va data immediata e coeva risposta, restando chiaro che, prima di tutto - come detto nella prima parte - deve esserci certezza sul funzionamento del business. Va da sé che se il business non funziona, o le difficoltà o resistenze che incontra sono insuperabili, non esiste piano di risanamento o di rilancio che tenga e, dunque, a salvare l’azienda in crisi non basteranno affatto le nuove norme sulla crisi d’Impresa.

Quanto fin qui detto sembra ovvio, o scontato, ma, nella pratica, chi opera nell’ambito aziendale sa bene che un conto è conoscere le norme e le prassi aziendalistiche, altro è, invece, operare in concreto e prendere decisioni giuste e veloci. Sicché, dando ancora per scontato che il business dell’azienda in crisi funzioni, è in linea con la domanda del mercato e magari è anche certificato da una due diligence specifica, la prima cosa da fare è: (1) trovare le risorse per finanziare il Piano di Rilancio aziendale, al fine di finanziare le azioni programmate e che andranno successivamente attuate una volta identificati il problema e la sua soluzione.

Sovente ci si trova di fronte a casi in cui è già stata attuata una politica di taglio delle spese aziendali, e i soci hanno già iniettato nuovi capitali, giacché le banche da tempo si sono dichiarate non più disponibili a concedere ulteriori fidi o prestiti.

Vanno perciò immediatamente (2) identificate le vere cause della crisi. È proprio questo il fondamentale passaggio per dare spazio alle conseguenti azioni correttive. Le difficoltà della crisi vanno infatti individuate sia all’esterno (mercato, concorrenza, modello di businessetc.) che, specialmente, all’interno dell’azienda (assente o inefficiente organizzazione aziendale, controllo di gestione, strategia o visione aziendale, piuttosto che carenza di innovazione).

Dopo di che, (3) va fatto il punto sulla situazione economica e finanziaria in cui versa l’azienda in crisi. Avere chiara la situazione dei risultati commerciali, del numero di clienti, della marginalità dei prodotti o servizi, delle incidenze dei costi fissi, dei debiti, crediti e della liquidità è indispensabile, essendo tutti elementi strettamente legati alle scelte e alla gestione del business. Considerato che ci si trova a gestire un’azienda in crisi, particolare attenzione dovrà prestarsi al piano finanziario. In generale, se nelle aziende in normale attività, avere chiara la situazione economica e finanziaria può servire ad anticiparne i sintomi, capire in anticipo dove si sta andando o se stanno per nascere problemi, nelle aziende in crisi, invece, serve ad analizzaree misurare la gravità della situazione.

Una volta avuto contezza della situazione generale in cui versa l’azienda in crisi, si passa (4) alla redazione del Piano di Rilancio Aziendale, col quale si traccerà la rotta che riporterà l’impresa in bonis. Il piano deve spiegare dettagliatamente gli obiettivi che dovranno raggiungersi nei mesi successivi, tenendo conto delle aspettative, delle manovre utili e delle risorse necessarie ad attuarle, e degli indici che serviranno per misurare l’efficacia di tali manovre. In buona sostanza andranno ridisegnate le strategie aziendali compilando un Business Plan, nei contenuti simile a quello di una nuova attività imprenditoriale, ma che in questo caso tiene conto della situazione di partenza in cui versa l’azienda e delle emergenze da gestire. Il Piano di rilancio deve perciò essere composto sia da numeri che, soprattutto, dalle strategie aziendali individuate a supporto dei numeri, oltre a prevedere i vari budgets aziendali (spese operative e generali, di marketing, il piano economico e finanziario). Uno dei passi altrettanto importanti è quello del (5) ricambio delle persone chiave, i cui ruoli che hanno portato alla crisi aziendale sono già stati analizzati prima di stendere il Piano di Rilancio Aziendale.

Si sa, infatti, che molte delle cause che hanno portato alla situazione di crisi sono rappresentate anche dall’attività svolta dai collaboratori dell’imprenditore che occupano o hanno occupato ruoli importanti, di sovente scelti tra gli stessi parenti, nel caso di un’azienda a gestione familiare. A quanto sopra si aggiungono i casi delle incompetenze tecniche specifiche, ovvero, casi in cui la persona non ha nessuna delle qualità umane e tecniche per occupare una determinata posizione, o semplicemente, non ha le giuste motivazioni. In tutti questi casi, dunque, la sostituzione delle personesi rende necessaria pur aprendo discussioni - a volte anche in sede sindacale - che prescindono dal semplice trasferimento di tale persona ad un altro ruolo. A questo punto, posto che le prime decisioni più importanti sono già state prese, ora si passa a quelle quotidiane. Dunque rileva la (6) rapidità delle decisioni, che non possono essere più prese affrontando le solite problematiche, anche familiari, di guisa che l’imprenditore da ora in avanti dovrà evitare ogni emotività o discussione, che prima era stata di ostacolo e aveva procrastinato la risoluzione dei problemi.

Le nuove decisioni sono utili e servono al rilancio del business, e proprio per questo devono essere prese rapidamente senza rompere alcun equilibrio interno od esterno alla sfera aziendale. Si passa così alla fase di (7) attuazione e monitoraggio del Piano di Rilancio Aziendale, che deve essere quotidiana e costante, per non correre il rischio di rendere vane tutte le attività precedenti sopra elencate. Fondamentali sono la serie di controlli periodici, tesi a verificare i risultati attesi, e compararli con quelli raggiunti, in modo da apportare in tempo eventuali manovre correttive e, se necessario, provvedere all’aggiornamento programmatico.

Occorre infatti essere consapevoli delle difficoltà che si incontrano in ogni fase del Piano di Rilancio Aziendale: analisi, redazione, attuazione e monitoraggio.

Durante la fase di attuazione del piano, il monitoraggio è importante non solo per la verifica dei numeri legati al fatturato, alla marginalità o alla liquidità, ma principalmente ai tempi della sua attuazione. In un’azienda in crisi, infatti, il raggiungimento degli obiettivi prefissati vanno verificati di pari passo con i tempi, dal momento che non sempre lo stato di crisi può essere

protratto per troppo tempo. La tempistica delle fasi attuative è altrettanto importante, perché consente di superare le eventuali difficoltà che si incontrano in itinere.

Conclusioni

La gestione del percorso di rilancio di un’azienda in crisi difficilmente può essere gestita direttamente dall’imprenditore. Deve invece essere gestita da un team interno (se novellato) o esterno. Il primo va comunque affiancato per un periodo sufficiente, da valutarsi caso per caso, da figure esterne in grado di gestire e dirimere eventuali conflitti, senza mai perdere di vista il business, riportando in carreggiata l’attuazione del piano ogni qualvolta fuoriesca dal percorso tracciato.

Riconoscere all’origine i fenomeni endogeni ed esogeni che hanno portato alla crisi è importante per affrontare precocemente ogni situazione che sia di intralcio alla realizzazione del piano. In questo caso, le decisioni prese rapidamente, se si ha sotto controllo la situazione, divengono un toccasana.

Inoltre, l’imprenditore deve essere consapevole che ogni volta che si posticipa una decisione, o si perde tempo, il problema si sposta e va ad accantonarsi nel dimenticatoio. La logica conseguenza è che ad ogni mancata decisione si verifica lo spostamento in avanti del problema che comporta nuove perdite, nuovi debiti, che andranno ad aggiungersi e a fondersi con gli altri precedenti. E allora, anche ove si faccia ricorso alle nuove norme sulla crisi di impresa, se il business lo permette, il collegamento alla metafora sul canto delle Sirene di Ulisse (di cui alla prima parte) è un efficace rimedio alla crisi, per la buona riuscita del Piano di Rilancio Aziendale.

È necessario, quindi, “legare l’imprenditore al palo di Ulisse”, in modo che possa ignorare il “Canto fatale”delle proprie emozioni, e faccia tesoro solo dei preziosi consigli che professionisti competenti (la maga Circe) sapranno dargli per risollevare le sorti della propria azienda. Nella fase di attuazione del piano, egli potrà – e dovrà – continuare a gestire il business, come effettivamente sa fare. Dovrà solo continuare a produrre profitti sotto l’egida dei consiglieri all’uopo incaricati. Al contrario, una sua ingerenza (o l’ingerenza di soggetti emotivamente ancora coinvolti e che consapevolmente o inconsapevolmente sono stati causa della crisi) durante la delicata fase di attuazione del nuovo Piano di Rilancio aziendale potrebbe rendere vano ogni sforzo e, dunque, essere fatale(!).