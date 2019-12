CHAMPIONS: GASPERINI "STIAMO BENE E CI CREDIAMO"

KHARKIV (UCRAINA) (ITALPRESS) - "Per noi e' una partita importantissima. Ci arriviamo con grande fiducia, siamo partiti male con tre sconfitte, ma ora siamo ancora qui e possiamo giocarci la qualificazione. Stiamo bene e ci crediamo". Gian Piero Gasperini carica la sua Atalanta che domani a Kharkiv si gioca il tutto per tutto con lo Shakthar Donetsk: in palio gli ottavi di Champions. "Loro hanno una chance in piu' dettata dalla classifica ma per non rischiare devono assolutamente vincere - sottolinea il tecnico della Dea - Anche noi dobbiamo vincere e aspettare pero' anche il risultato di Zagabria fra Dinamo e Manchester City ma una vittoria ci fa rimanere in Europa, che sia Europa League o Champions". All'andata gli ucraini si imposero nel recupero "ma dopo quella partita abbiamo fatto buone gare in campionato e in Champions - ricorda Gasperini - Il risultato di San Siro e' stato eccessivo, era stata una partita equilibrata e la vittoria ha premiato un po' troppo lo Shakhtar anche se e' una squadra di alto livello tecnico. Speriamo domani di poter ricambiare il risultato, e' quello che cercheremo di fare". (ITALPRESS). glb/red 10-Dic-19 19:05