ANCELOTTI "FUTURO? DOMANI CON DE LAURENTIIS VALUTEREMO IL DA FARSI"

NAPOLI (ITALPRESS) - "Sabato ci saro' ancora? Mi auguro di si', e' una valutazione che dovremo fare col presidente. Ci vedremo domani e insieme valuteremo il da farsi". Carlo Ancelotti non si sbilancia oltre sul suo futuro nonostante le voci che danno Rino Gattuso come suo sostituto sulla panchina del Napoli nelle prossime ore. Dopo la gara vinta col Genk che ha regalato ai partenopei il pass per gli ottavi di Champions, il tecnico di Reggiolo rimanda al faccia a faccia di domani con Aurelio De Laurentiis ogni decisione. "Ci sara' un incontro di comune accordo per valutare la situazione del momento", insiste Ancelotti, che pero' esclude categoricamente l'ipotesi dimissioni: "Mai date in vita mia e mai lo faro'". Il tecnico ci tiene pero' a precisare che la situazione di Napoli e' diversa da quella vissuta al Bayern Monaco. "Li' c'e' stato uno scontro con la societa', pensavo che fosse necessario un cambio della vecchia guardia per mettere forze fresche. E con qualche giocatore a Monaco mi sono scontrato. Qui a Napoli c'e' un problema sul fatto che la squadra non sia riuscita a esprimere le qualita' migliori, tra me e i giocatori non c'e' alcun attrito. C'e' stato qualche episodio, ma come succede da tutte le parti. E non ci sono mai state discussioni con la societa', il fatto che io sia stato messo in discussione e' normale. I risultati non sono soddisfacenti". E chissa' che la vittoria di stasera non cambi le cose. "Spero che questa qualificazione ci tolga un po' di peso, questa squadra gioca con un fardello addosso troppo pesante. Spero che ci dia energia per giocare meglio in campionato". (ITALPRESS). glb/red 10-Dic-19 21:26