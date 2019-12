SIMPLE MINDS, TOUR MONDIALE CON 4 DATE IN ITALIA PER I 40 ANNI

ROMA (ITALPRESS) - I Simple Minds celebrano 40 anni di carriera con un tour mondiale che li portera' anche in Italia, per 4 show in luoghi altrettanto iconici: al Pistoia Blues l'11 luglio, alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica in Roma il 15, al Teatro Antico di Taormina il 18 e infine all'Arena di Verona martedi' 4 agosto, per un concerto che si preannuncia davvero memorabile. La band torna a esibirsi qui trent'anni dopo la sua prima e unica volta precedente, quando, durante il tour di "Street Fighting Years", la serata fu cosi' indimenticabile da essere immortalata per il Dvd "Seen The Lights". Il "40 Years of Hits Tour 2020", oltre 60 date attraverso 14 Paesi solo nella prima parte in Europa, debutta il prossimo 28 febbraio in Norvegia. L'annuncio di un tour celebrativo per la band fondata e guidata da 40 anni da Jim Kerr e Charlie Burchill segue l'uscita di "40: The Best Of - 1979-2019" (Universal Music, 31 ottobre 2019), una raccolta che ripercorre i quaranta anni di carriera della band che ha letteralmente rivoluzionato la musica a partire dagli anni '80, con l'aggiunta di una traccia inedita: una cover di 'For One Night Only' di King Creosote. (ITALPRESS). ads/mgg/com 09-Dic-19 15:05