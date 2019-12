MANOVRA, FICO E CASELLATI "PREOCCUPAZIONE PER TEMPI RISTRETTI"

ROMA (ITALPRESS) - Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha inviato una lettera al presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nella quale esprime "preoccupazione per i tempi ridotti di esame" che avra' Montecitorio sulla manovra, ora all'esame di Palazzo Madama. "Il Presidente Fico ha ragione nell'esprimere preoccupazione sui tempi di esame della manovra di bilancio - risponde la Casellati -. La stessa preoccupazione che ho espresso nella mia lettera di risposta e che riportero' nella capigruppo delle ore 15 per i 3 decreti pervenuti al Senato, dalla Camera, pochi giorni fa e in scadenza il 23, il 25 e il 29 dicembre. Alla luce di questa situazione non resta che fare un appello al Governo affinche' la programmazione dei tempi di esame dei provvedimenti consenta al Parlamento di interpretare appieno quella centralita' che gli riconosce la Costituzione". (ITALPRESS). sat/red 09-Dic-19 16:23