MILANO (ITALPRESS) - Piu' di 25,4 miliardi e 365 mila addetti collocano la Lombardia ai vertici del panorama culturale italiano. Si tratta di valori che, rispettivamente, incidono per il +7,3% e +7,5%. Milano si conferma prima su entrambi gli indicatori economici, con incidenze intorno ai dieci punti percentuali. Tra le altre province lombarde, spiccano i risultati di Monza-Brianza, dodicesima per valore aggiunto (+6,2%) e decima per occupazione (+7,3%). E' quanto emerge dai dati dal Rapporto 2019 "Io sono cultura - l'Italia della qualita' e della bellezza sfida la crisi", elaborato da Fondazione Symbola e Unioncamere, con la collaborazione e il sostegno della Regione Marche, presentato in partnership con la Fondazione Cariplo. La cultura si dimostra quindi uno dei motori trainanti dell'economia italiana, uno dei fattori che piu' esaltano la qualita' e la competitivita' del made in Italy. Il sistema produttivo culturale e creativo, fatto da imprese, P.A. e non profit, quasi 96 miliardi e attiva altri settori dell'economia, arrivando a muovere, nell'insieme, 265,4 miliardi, equivalenti al 16,9% del valore aggiunto nazionale. Una ricchezza che si riflette in positivo anche sull'occupazione: il solo Sistema Produttivo Culturale e Creativo da' lavoro a 1,55 milioni di persone, che rappresentano il 6,1% del totale degli occupati in Italia. Nel complesso, quello produttivo culturale e creativo e' un sistema con il segno piu': nel 2018 ha prodotto un valore aggiunto del 2,9% superiore. Gli occupati sono 1.55 milioni con una crescita dell'1,5%, superiore a quella del complesso dell'economia (+0,9%). (ITALPRESS). ads/com 09-Dic-19 17:26