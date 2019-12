Il settore delle bioplastiche? Vale quasi 2 miliardi

Compost decisivo per la rigenerazione dei suoli. Come riporta AdnKronos, l’Italia è un paese virtuoso da questo punto di vista: quasi due milioni di tonnellate di compost sono prodotte ogni anno. Il settore del biowaste ha importanti ricadute economiche ed occupazionali: nel 2016, secondo le proiezioni del Consorzio Italiano Compostatori, il volume d’affari generato dal biowaste (con l’indotto) è stato pari a 1,8 miliardi di euro di fatturato, mentre i posti di lavoro generati 9.800 (+9% rispetto all’anno precedente): in pratica 1,4 posti di lavoro ogni 1.000 tonnellata di rifiuto organico.

La filiera del rifiuto organico - si legge ancora in un lancio di Adn - coinvolge numerose attività: dai servizi di raccolta e trasporto, ai servizi di studio, ricerca e progettazione e delle tecnologie per il trattamento del rifiuto organico. Con una raccolta differenziata a regime in tutta Italia si potrebbe arrivare a 13mila addetti e 2,56 mld euro comprensivi dell’indotto generato.