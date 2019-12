DI MAIO "GOVERNO DEVE ANDARE AVANTI, A GENNAIO LISTA DELLE PRIORITÀ"

ROMA (ITALPRESS) - "La condivisione interna di dover stilare un'agenda con precise priorita' per il Paese, come chiesto gia' settimane fa dal M5S, dimostra che ci sono le basi per fare ancora meglio. E in questa cornice, di condivisione e convergenza di vedute, il governo deve andare avanti su temi fondamentali per gli italiani come la casa, la sanita', il lavoro. Penso sia dunque doveroso stilare una lista di priorita' andando anche a individuare le tempistiche per l'approvazione di importanti provvedimenti, vale a dire un cronoprogramma da gennaio, per portare avanti con trasparenza le cose che abbiamo promesso agli italiani". Cosi' il ministro degli Esteri e capo politico del M5S Luigi Di Maio in una nota. (ITALPRESS). sat/com 09-Dic-19 19:14