CONTE "POLEMICHE INCOMPRENSIBILI NON FANNO BENE AL PAESE"

ROMA (ITALPRESS) - "L'Italia e' tornata a crescere ma stenta a tenere il passo degli altri paesi europei. Una ripresa degli investimenti e un ambiente piu' favorevole alle iniziative imprenditoriali sono essenziali per avviare un processo virtuoso". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al Rome Investment Forum 2019. "Alcune polemiche nel dibattito pubblico, su temi che possono apparire incomprensibili, non ci fanno bene e non aiutano ad attrarre investimenti esteri", ha aggiunto. "L'impianto della manovra che ci accingiamo a varare non si e' limitato solo a scongiurare l'aumento dell'Iva e delle accise sui carburanti che sarebbe scattato con le clausole di salvaguardia - ha spiegato Conte -. Ha cercato anche di dare dei significativi segnali a favore di investimenti, innovazione e coesione sociale, mantenendo il debito pubblico su un sentiero credibile di sostenibilita'". (ITALPRESS). sat/red 09-Dic-19 12:47