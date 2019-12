MILAN CORSARO, BOLOGNA STESO 3-2

BOLOGNA (ITALPRESS) - Il Milan batte il Bologna per 3-2 allo stadio Dall'Ara nel posticipo domenicale della quindicesima giornata del campionato di serie A 2019-20. Dopo il successo contro il Parma, i rossoneri conquistano la seconda vittoria di fila grazie alle reti di Piatek (dagli undici metri), Hernandez e Bonaventura. Vantaggio degli ospiti al 15' con il calcio di rigore trasformato da Piatek dopo aver conquistato il penalty per fallo di Bani. Poi il raddoppio al 32' di Hernandez con il francese che pero' si rende protagonista di una goffa autorete al 40'. E' Bonaventura a firmare la rete del 3-1 al 46'; mentre il Bologna riapre i giochi nel finale di gara con il rigore di Sansone dopo il fallo di Hernandez su Orsolini notato da Chiffi solamente dopo la visione del Var. Grazie a questo successo il Milan si porta a quota 20 punti in nona posizione ed estende il ruolino positivo contro il Bologna a 8 gare di fila (ultima sconfitta nel 2016). Il Bologna, invece, riaccoglie Mihajlovic in panchina dopo il lungo ciclo di cure ma non riesce a sfatare il tabu' del Dall'Ara con l'ultimo successo contro il Milan tra le mura amiche risalente al 2002. Milan e Bologna torneranno nuovamente in campo domenica 15 dicembre per la sedicesima giornata con i rossoneri a San Siro contro il Sassuolo (alle 15) e i rossoblu' nuovamente al Dall'Ara contro l'Atalanta (alle 15). (ITALPRESS). (ITALPRESS). pdm/red 08-Dic-19 22:37