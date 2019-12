GENOA SHOW POI LECCE RECUPERA E FINISCE 2-2

LECCE (ITALPRESS) - Ancora una rimonta del Lecce al Via del Mare: dopo un primo tempo di marca Genoa, chiuso dagli ospiti sullo 0-2 per effetto dei gol di Pandev da centrocampo e Criscito su rigore, nella ripresa i salentini accorciano le distanze con il tiro a giro di Falco e pareggiano i conti con Tabanelli di testa per il definitivo 2-2. Nel finale i ragazzi di Motta rimangono addirittura in nove uomini in seguito alle espulsioni per doppia ammonizione di Agudelo e Pandev, ma riescono a evitare la sconfitta. Un pareggio che consente ai giallorossi di tenere a quattro punti di distanza in classifica i rossoblu'. Primo tempo di dominio del Grifone e al 31' arriva il gol del vantaggio firmato da Pandev con un tiro da centrocampo dopo l'uscita avventata di Gabriel al di fuori dell'area di rigore. Rete pazzesca del macedone, che nell'ultimo minuto di recupero della prima frazione si procura anche un calcio di rigore dopo il fallo di Lucioni: dal dischetto Criscito con la consueta freddezza trasforma. Nella ripresa arriva una nuova rimonta dei padroni di casa - come gia' accaduto contro il Cagliari due settimane fa - con Falco che accorcia le distanze con un gran tiro a giro, poi a venti dal termine la svolta: Agudelo viene espulso per doppia ammonizione e appena un minuto dopo c'e' il pareggio dei salentini col colpo di testa implacabile di Tabanelli. Finale convulso in cui gli ospiti rimangono addirittura in nove per il rosso a Pandev, ancora per doppio giallo, e la squadra di Liverani si riversa in attacco per completare la rimonta, ma il risultato non cambia. (ITALPRESS). gm/red 08-Dic-19 14:44