SERIE A. ZIELINSKI RISPONDE A LASAGNA, UDINESE-NAPOLI TERMINA 1-1

UDINE (ITALPRESS) - Il Napoli non va oltre l'1-1 nell'anticipo della quindicesima giornata di campionato contro l'Udinese. Alla Dacia Arena i partenopei recuperano una rete di svantaggio ma non interrompono la striscia di partite senza vittorie, ora giunta a quota sette. Gli ospiti non cambiano marcia rispetto alle ultime uscite in un primo tempo confuso e con poche idee. Nessun brivido per Musso sino al duplice fischio di Mariani e cosi' i bianconeri riescono a trovare il varco giusto per punire il Napoli al 32': Fofana gestisce il pallone in mezzo al campo sulla ripartenza dopo un calcio d'angolo in favore dei partenopei e lancia in profondita' Lasagna, che non sbaglia davanti a Meret in uscita. Nel secondo tempo Ancelotti si gioca la carta Llorente per Insigne, poi lancia nella mischia Younes per uno spento Lozano e al 69' arriva finalmente il pareggio: Zielinski e' caparbio, recupera palla al limite dell'area e sorprende Musso con un tiro a giro sul secondo palo. Il forcing finale degli azzurri (con Maksimovic espulso per proteste dalla panchina) non produce pero' la rete del vantaggio: Udinese-Napoli finisce 1-1. (ITALPRESS). ari/red 07-Dic-19 19:53