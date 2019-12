Lodovico Mazzolin entra in Eric Salmon come consulente

Eric Salmon & Partners, società internazionale attiva nell’Executive Search, Board Consulting, Management Assessment e Succession Planning, potenzia la sua offerta nel settore financial services.

Lodovico Mazzolin è entrato in Eric Salmon & Partners come Consulente e Leader della practice financial services, apportando una lunga esperienza maturata in oltre 20 anni all’interno di importanti gruppi bancari, società di Private Equity e consulenza.

Mazzolin, ha ricoperto diversi incarichi in Monte dei Paschi di Siena e prima in UniCredit, nello specifico posizioni di responsabilità di general management, sales e marketing. Tra i più significativi nel gruppo MPS è stato Direttore Generale dell’Area Nord Ovest, Responsabile Retail e Direttore Generale della banca controllata con focus su Leasing e Factoring, nonché Responsabile del Wealth Management. In UniCredit è stato a capo delle attività commerciali e marketing delle controllate con reti di promotori finanziari. Recentemente ha collaborato con alcuni operatori di Private Equity in ambito servizi finanziari e family business.

Prima di iniziare la carriera manageriale, Mazzolin ha lavorato per 8 anni in McKinsey seguendo significativi progetti per istituzioni finanziarie europee, in molteplici ambiti tra cui le tematiche relative all’impatto delle tecnologie nel business finanziario.

Mazzolin è laureato in Informatica presso l’Università Statale di Milano.

“L’ingresso di Lodovico rafforza la nostra presenza nel settore bancario, assicurativo e dei servizi finanziari in generale, nel quale assistiamo a profondi cambiamenti sia in termini di modelli organizzativi, sia di business. Gli effetti di questo trend impattano sulle competenze e sui profili manageriali di cui le istituzioni finanziarie hanno crescente bisogno” sottolinea Simone Maggioni, amministratore delegato di Eric Salmon Italia.