Sorpresa: sul 5G la Cina non è così avanti come si pensava

Nella corsa al 5G la Cina non è avanti come si pensa. Un report sui brevetti essenziali per questa tecnologia realizzato dalla società Bird&Bird (studio legale internazionale specializzato in brevetti e tecnologia) smentisce, o mette in forte dubbio questa tesi, smontando le analisi secondo cui la Cina sarebbe in testa alla gara del 5G. "È tempo di affrontare i fatti sul 5G in Europa - scrive nel blog aziendale il ceo Börje Ekholm - Mentre la corsa globale per il 5G si riscalda, ci sono voci, mezze verità e miti sul 5G in Europa". Lo studio di Bird&Bird certifica che in Europa si fa ricerca di qualità, è infatti nel Vecchio Continente che nasce il 26,8% di tutti i brevetti essenziali per il 5G. E tra le aziende che maggiormente stanno contribuendo, Ericsson è al primo posto (secondo dati 2018) con il 15,8% di tutte le Standard Essentials Patents (SEPs) nel mondo.

Seguono Samsung (14,1%), Qualcomm (12,6%), Nokia (10,9%) e Huawei (10,9%). Questo potrebbe cambiare lo scenario di chi teme un rallentamento nella costruzione delle reti se Huawei, con il Golden Power sul 5G venisse esclusa dalla fornitura. E se "l'Europa corre il rischio di rimanere indietro nel 5G, rispetto a Nord America, Nord Est Asiatico e Australia - sottolinea Ekholm - ciò è dovuto a problemi strutturali, non a problemi con un particolare fornitore". Il rapporto sul 5G di Northstream per l'Europa evidenzia"un pericoloso approccio "aspetta e vedi" al 5G tra alcuni regolatori e fornitori di servizi" sottolinea Ekholm e "il più grande blocco riguarda principalmente le politiche normative. Ad esempio, l'asta di spettro in Germania ha tassato i fornitori di servizi di 6,5 miliardi di euro. Ciò corrisponde a oltre 200.000 siti, che avrebbero fornito alla Germania una copertura che potrebbe superare gli obiettivi del governo".

Un altro fattore chiave "è il cattivo clima per gli investimenti per i fornitori di servizi europei. Come industria, a malapena restituiscono il costo del capitale, rendendo molto difficile giustificare gli investimenti in nuove tecnologie". "Rimanere indietro sul 5G - conclude - metterà a rischio la base industriale europea. Con due distributori globali con sede in Europa (Ericsson e Nokia) il continente ha i prerequisiti per guidare. E siamo pronti a aprire la strada".