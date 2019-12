PER BANCA IFIS PORTAFOGLIO DI NPL PER 1,4 MILIARDI

MILANO (ITALPRESS) - Banca Ifis ha acquistato con Barclays Bank e Guber Banca, un portafoglio di crediti non performing per un valore nominale complessivo di circa 1,4 miliardi. Il portafoglio acquisito e' composto da oltre 22.000 posizioni, le linee di credito di origine bancaria cedute da un primario istituto finanziario, delle quali 19.500 sono state acquisite da Banca Ifis per un importo di circa 535 milioni di valore nominale. La restante parte del portafoglio, circa 900 milioni, e' stata acquistata da Guber e Barclays Bank attraverso il veicolo Gaia SPV. Dal 1° gennaio al 30 novembre 2019, Banca Ifis, che detiene una quota di mercato pari a circa il 50% nell'asset class unsecured Npl, ha acquisito 1.531 milioni (valore nominale) di crediti deteriorati e recuperato 231 milioni di flussi di cassa dal portafoglio Npl di proprieta'. In ottica di razionalizzazione del portafoglio, sempre dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2019, la Banca ha ceduto a operatori specializzati crediti per un valore nominale complessivo residuo di 586 milioni costituiti da code di lavorazione di portafogli acquisiti nel tempo. A seguito di tutte queste operazioni, il portafoglio di proprieta' del Gruppo Banca Ifis ammonta oggi a 17,3 miliardi di valore nominale a cui si aggiungono 6,5 miliardi in gestione conto terzi per un ammontare complessivo di 23,8 miliardi (valore nominale). (ITALPRESS). ads/com 06-Dic-19 14:58