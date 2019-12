Liuc e Cfmt indagano sulla competitività delle imprese

Come percepisci il livello di competitività delle nostre aziende rispetto alle imprese operanti nel resto del mondo? Com’è cambiato negli ultimi anni e come evolverà? A queste domande vuole rispondere la seconda edizione italiana della “Harvard Business School Competitiveness Survey” condotta dall’Osservatorio Nazionale sulla Competitività delle Imprese del Terziario, diretto dal prof. Fernando Alberti. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Institute for Entrepreneurship and Competitiveness della LIUC, impegnato nella ricerca e nella formazione sui processi imprenditoriali, innovativi e strategici che accelerano la competitività di imprese, distretti, cluster, istituzioni e territori, e CFMT - Centro di Formazione Management del Terziario.

L’obiettivo, a partire dalle risposte raccolte, è quello di indagare le nuove dinamiche competitive in atto nel nostro Paese affinché tutte le imprese possano adattare le proprie linee strategiche in modo consapevole.