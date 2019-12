INTER FERMATA IN CASA SULLO 0-0 DALLA ROMA

MILANO (ITALPRESS) - Inter e Roma non vanno oltre lo 0-0 nel big match della quindicesima giornata di Serie A. Nella prima frazione di gioco e' la formazione giallorossa ad iniziare col pallino del gioco in mano ma le due principali occasioni da gol dei primi 45' sono tutte di marca nerazzurra e tutte nate da disimpegni sbagliati della formazione di Fonseca. Il primo tempo si apre al 7' con un errore di Veretout che favorisce Lukaku autore di una conclusione respinta in tuffo da Mirante e si chiude con l'occasione fallita da Brozovic dopo un rinvio maldestro del portiere giallorosso. Ma dopo un primo tempo di luci e ombre, Mirante al 49' e' nuovamente protagonista con un intervento super sul tiro di Vecino da pochi passi. Al 69' l'Inter protesta per un tocco di mani in area: Lautaro a tu per tu con Mirante viene fermato dal recupero di Spinazzola prima col piede e poi col braccio ma per Calvarese non e' rigore. All'88' l'Inter ancora ad un passo dall'1-0: Brozovic lancia Lazaro il cui cross trova impreparato Lautaro sotto porta. (ITALPRESS). spf/tvi/red 06-Dic-19 22:49