ICCREA, CON BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI 200 MILIONI PER LE PMI

ROMA (ITALPRESS) - A pochi giorni dall'emissione inaugurale del prestito subordinato Tier II da 400 milioni di euro da parte di Iccrea Banca, il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea torna sul mercato dei capitali con un'operazione di cartolarizzazione di crediti commerciali performing denominata Credico Finance 18. L'iniziativa e' dedicata a sostenere i progetti di sviluppo delle PMI clienti delle Banche del Gruppo che hanno partecipato all'operazione, in totale 14. In particolare, si tratta di una cessione di crediti commerciali performing, concessi alle PMI clienti delle Banche partecipanti, che ha permesso al Gruppo Iccrea di beneficiare dei fondi messi a disposizione dalla Banca Europea per gli Investimenti. Le 13 BCC coinvolte, insieme a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia, la banca corporate regionale del Gruppo Iccrea, potranno cosi' approvvigionarsi di nuova liquidita', pari a 290 milioni di euro e di cui 200 milioni ad un costo del funding agevolato, migliorando cosi' la propria azione commerciale sul territorio mediante l'offerta di finanziamenti a tassi agevolati verso le PMI, e favorendo lo sviluppo e l'occupazione nei settori dell'agricoltura, dell'imprenditoria femminile e delle energie rinnovabili. "Questa nuova operazione e' per noi motivo di ulteriore soddisfazione, dopo l'emissione della settimana scorsa - ha commentato Mauro Pastore, direttore generale di Iccrea Banca - in quanto coniuga la vocazione delle Banche di Credito Cooperativo nel supportare e valorizzare il tessuto imprenditoriale dei propri territori con la capacita' del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea di accedere al mercato dei capitali e di essere interlocutore apprezzato dagli investitori e da realta' sovranazionali come, in questo caso, la Banca Europea per gli Investimenti". "Iccrea Banca - ha aggiunto Giovanni Boccuzzi, vicedirettore generale vicario di Iccrea Banca - mostra, anche con tale operazione, di saper cogliere le opportunita' offerte dai mercati interpretando cosi' lo spirito del nuovo Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea che, pur rimanendo attento alle esigenze del territorio attraverso l'impegno e la professionalita' delle sue BCC, guarda con interesse e capacita' all'intero sistema economico finanziario nazionale e internazionale". (ITALPRESS). sat/com 06-Dic-19 12:51