Germania, la disoccupazione scende, l’orgoglio cresce

Con il tasso di disoccupazione della Germania inaspettatamente in calo a novembre, il paese potrebbe ora più che mai riattizzare le polemiche contro la Banca Centrale Europea (Bce). La Bce chiede da tempo alla Germania di rilanciare la propria economia attraverso una spesa pubblica supplementare, ma i dati positivi sulla disoccupazione potrebbero dare ai responsabili politici del paese un motivo in più per non prestare attenzione. Nonostante ciò, l'industria tedesca è ancora in recessione e i produttori hanno annunciato migliaia di tagli di posti di lavoro quest'anno - tra cui la casa automobilistica Daimler. Gli economisti sono ora preoccupati che la perdita di posti di lavoro potrebbe colpire la spesa dei consumatori, che ha aiutato l'economia tedesca ad evitare la propria recessione. E i dati pubblicati, che mostrano il calo delle vendite al dettaglio, hanno fatto ben poco per placare questi timori. La disoccupazione tedesca può essere bassa, ma la disoccupazione europea - che è a due cifre per paesi come la Spagna e la Grecia - è ancora più alta che in altri mercati sviluppati. I dati di venerdì hanno anche mostrato che l'inflazione (il tasso di aumento dei prezzi delle merci) sta salendo in blocco, forse confortando la Bce che la sua politica dei tassi di interesse bassi potrebbe effettivamente funzionare. Questo potrebbe spiegare perché la banca vuole spostare l'onere di rilanciare l'economia dal denaro a basso costo all'aumento della spesa pubblica. Ma se ciò accadesse, il mix di maggiori prestiti pubblici e tassi di interesse più elevati potrebbe non essere di buon auspicio per le obbligazioni europee.