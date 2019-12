Cina ed Europa in tandem, la manifattura riprese a tirare (forse)

Gli investitori possono riprendere a crederci: i nuovi dati sulla produzione industriale usciti nei giorni scorsi dimostrano che sia la Cina che le fabbriche europee stanno facendo meglio del previsto. Il settore manifatturiero di recente aveva sentito puzza di bruciato: la guerra commerciale USA-Cina ha colpito le fabbriche sia in Cina che in Europa (che fornisce componenti a molti produttori cinesi). Ma i dati più recenti sono in controtendenza: a novembre, il settore manifatturiero cinese si è espanso maggiormente in tre anni, battendo le aspettative degli economisti. E quella europea è, sì, in calo ma più lentamente di quanto gli investitori si aspettassero. Gli investitori istituzionali sono sembrati prendere le notizie di lunedì come un'indicazione che l'economia potrebbe fare bene. Coloro che si aspettavano un rallentamento e hanno acquistato beni relativamente sicuri, come i titoli di stato e l'oro, li hanno venduti il lunedì. Invece, molti altri investitori si sono imbarcati sul treno di mezzanotte per l'Asia, dove hanno acquistato azioni. E molti altri ancora pensano che la crescita economica riprenderà l'anno prossimo, quindi stanno aumentando la rischiosità dei loro portafogli comprando azioni nella speranza di rendimenti più elevati.