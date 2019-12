CAMILA CABELLO TORNA CON IL NUOVO ALBUM "ROMANCE"

ROMA (ITALPRESS) - Dopo il successo del primo album da solista "Camila" con la hit planetaria "Havana", oggi esce "Romance", nuovo disco della cantante multiplatino Camila Cabello. A inaugurare il progetto, il singolo ufficiale attualmente in rotazione radiofonica, "Liar" (240 milioni di stream), la hit "Señorita" con Shawn Mendes che ha raggiunto ad ora oltre 2 miliardi di streaming, conquistato la prima posizione nella classifica Billboard Hot 100 e recentemente ottenuto una nomination ai prossimi Grammy Awards nella categoria "Best Pop Duo/Group Performance", e i brani "Shameless", "Cry For Me" e "Easy". Camila Cabello sara' inoltre per la prima volta in concerto in Italia il 24 giugno 2020 al Mediolanum Forum di Milano, per il suo "The Romance Tour", che partira' a maggio 2020. (ITALPRESS). mgg/com 06-Dic-19 15:09