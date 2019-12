SAMP BATTUTA, CAGLIARI AGLI OTTAVI DI COPPA ITALIA CONTRO L'INTER

CAGLIARI (ITALPRESS) - Il Cagliari vola agli ottavi di finale di Coppa Italia, superando 2-1 la Sampdoria. A distanza di pochi giorni dalla sfida di campionato, le due squadre tornano in campo ma l'esito finale non cambia. Decisamente piu' agevole in quest'occasione il successo degli uomini di Maran: la seconda rete di fila di Cerri e il sigillo di Ragatzu valgono il match di gennaio contro l'Inter. Altro passo falso per i blucerchiati, chiamati al riscatto domenica con il Parma. I circa 12 mila spettatori della Sardegna Arena spingono i propri beniamini sin dai primi sgoccioli di partita. L'avvio furente dei padroni di casa lascia subito il segno, con il tabellino che si sblocca al 7': doppio passo e assist al bacio di Ragatzu (tornato in patria dopo 3 stagioni all'Olbia) per l'uomo del momento, ovvero Alberto Cerri. Il numero 9 incorna ed emula il gol realizzato qualche giorno prima nella porta opposta. Timida ed impacciata la manovra di una Sampdoria decisamente rimaneggiata, orfana di Quagliarella. L'inizio di ripresa e' poi da incubo per Ranieri: un incontenibile Daniele Ragatzu, innescato da Ionita, punisce i liguri con un destro preciso per il 2-0 al 48'. Le emozioni finali non sono riconducibili al 4-3 di lunedi', tuttavia il neo-entrato Gabbiadini va in gol al 87' con un sinistro vincente, regalando qualche residua speranza ai suoi. Il Cagliari pero' si chiude e con un pizzico di sofferenza passa il turno. (ITALPRESS). glb/red 05-Dic-19 22:54