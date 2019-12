ACCORDO LOTTOMATICA E UNIVERSITÀ DELL'AQUILA SU RICERCA TECNOLOGICA

L'AQUILA (ITALPRESS) - Lottomatica e l'Universita' degli Studi dell'Aquila hanno firmato un memorandum d'intesa per lo sviluppo di nuove tecnologie che impatteranno sullo stile di vita dei cittadini aquilani. L'obiettivo e' quello di rendere la citta' un polo di ricerca e una smart city all'avanguardia nell'uso del 5G. Nella sala del consiglio di Palazzo Camponeschi e' stato inoltre sottoscritto un memorandum con il Comune per facilitare l'accesso ai servizi per il cittadino. L'accordo fra Lottomatica e l'ateneo abruzzese ha inizialmente una durata triennale, ma entrambe le parti hanno preannunciato di voler ragionare sul lungo termine. L'investimento iniziale, invece, sara' di circa 100 mila euro da parte di Lottomatica, consentendo di avviare i primi step. Dopodiche', trattandosi di un progetto di ricerca applicata, la collaborazione avverra' su specifici business case. Lottomatica, inoltre, attraverso la collaborazione con Wind Tre e Zte presso l'Innovation and Research Center di Zte (Zirc) a L'Aquila, sviluppera' un'evoluzione della piattaforma di Erm (Experience Relationship Management), che permettera' un concreto miglioramento dei servizi al cittadino, sia online che attraverso la rete dei tabaccai. "La trasformazione digitale e' oggi una realta'. L'intelligenza artificiale, la robotica, la realta' aumentata, la realta' virtuale e il 5G cambieranno in modo sostanziale la relazione tra le persone e tra persone e macchine. Il 5G introdurra' per la prima volta sul mobile il concetto di Quality of Service, bassa latenza ed elevata banda. Tutto quanto necessario per mettere a terra modelli innovativi sino a oggi rimasti solo sulla carta. Questa ricerca avra' una ricaduta sulla nostra quotidianita'", ha detto Roberto Saracino, responsabile delle tecnologie e dell'innovazione di Lottomatica. (ITALPRESS). spa/ads/red 04-Dic-19 13:26