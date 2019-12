SANCHEZ DE TOCA "GESÙ PRIMO UOMO SOCIAL DELLA STORIA"

ROMA (ITALPRESS) - "Gesu' e' stato il primo pubblicitario e uomo social della storia. Ha iniziato la sua vita pubblica con una reclame: 'Convertitevi, il Regno dei cieli e' vicino'. La sua e' stata una strategia comunicativa grazie alle parabole che oggi si potrebbero definire come spot e messaggi digital, in grado di stare dentro a un tweet". Lo ha detto il sottosegretario del Pontificio Consiglio della cultura, monsignor Melchor Sanchez de Toca, in apertura del 17° Premio San Bernardino per la pubblicita' socialmente responsabile in corso all'Universita' Lumsa di Roma e organizzato da May Communication. "La pubblicita' - ha aggiunto - crea cultura e riflette comportamenti condivisi, per questo ha una funzione sociale il cui obiettivo non puo' essere solo quello del guadagno dell'impresa. E' uno strumento al servizio del mercato ma al centro di questo c'e' l'uomo". (ITALPRESS). ads/com 03-Dic-19 11:33