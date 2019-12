MES, DI MAIO "DECIDEREMO NOI COME E SE DOVRÀ PASSARE LA RIFORMA"

ROMA (ITALPRESS) - "Decideremo noi come e se dovra' passare questa riforma del Mes, che e' una cosa seria e su cui gli italiani debbono essere informati accuratamente". Cosi', in un post su facebook, il ministro e leader del M5S Luigi Di Maio. "Gianroberto Casaleggio diceva che 'quando c'e' un dubbio, non c'e' nessun dubbio': e sul Mes i dubbi ci sono - aggiunge - Il Mes e' quel fondo da cui uno Stato puo' attingere in caso di difficolta'. E questa sarebbe anche una cosa positiva, se solo nella riforma che si sta discutendo in Europa non ci fossero aspetti che in futuro rischiano di far finire l'Italia sotto ricatto. E' questo che non ci sta bene. Ora, il Movimento 5 Stelle dice una cosa molto chiara: c'e' una riforma in corso, prendiamoci del tempo per fare delle modifiche che non rendano questo fondo un pericolo. Siamo al governo. Questo significa che abbiamo la possibilita', ma anche la responsabilita', di agire per migliorare le cose. Governare e' questo. Non e' facile, infatti molti scappano quando arriva il momento di fare sul serio, ma noi non scappiamo e diciamo che in questo fondo, istituito con Monti nel 2012 e negoziato dal governo Berlusconi-Lega, sono stati versati 14 miliardi dei nostri soldi e se deve essere riformato, e' giusto che l'Italia ottenga il miglior risultato possibile". (ITALPRESS). ads/mgg/red 03-Dic-19 11:42